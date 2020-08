Juve, ripresa in vista del Lione: aria nuova alla Continassa, obiettivo Champions

Questo pomeriggio la Juventus si ritroverà alla Continassa per cominciare a preparare la sfida di venerdì con il Lione. E sarà fondamentale cominciare la settimana con il piede giusto, con concentrazione massima e leggerezza necessaria per rendere meno pesante il momento. L’obiettivo Lisbona è dichiarato, in caso di mancato accesso ai quarti di finale di Champions League anche la posizione di Sarri potrebbe essere messa in discussione. E non tanto per la singola gara – come spesso ha ribadito nell’ultimo periodo il direttore dell’area sportiva bianconera Fabio Paratici – quanto per le tante partite decisive che nel corso della stagione sono state approcciate o gestite malamente, rendendo discutibile il progetto sarriano (scudetto sì ma con sette sconfitte in campionato, una media reti fatte/subite non da squadra da primato e problematiche riconducibili già al periodo pre Covid).

A pochi giorni dal match con il Lione, però, la Juve appare completamente unita e concentrata sul cammino europeo. Sarri (che ha la piena fiducia del club) e i suoi collaboratori proveranno a lavorare principalmente sulla testa dei giocatori in questi giorni, provando a far risvegliare nel gruppo quella sensazione di solidità che l’ha sempre contraddistinto negli ultimi anni. Accanto al tecnico ci saranno i senatori, pronti come sempre a trascinare lo spogliatoio in questo finale di stagione delicato. Da Buffon a Ronaldo, a capitan Chiellini e Bonucci: hanno tutti la piena volontà di vivere l’estate sul campo, da protagonisti. Recuperate le energie fisiche e mentali, dopo un finale di campionato certamente dispendioso, ci sarà un’aria nuova al centro sportivo juventino. Aria di Champions, quella che fa brillare le stelle ed esalta i campioni.