Juve, rissa Crozza-Benatia. Il difensore: "Imbecille, non fai ridere"

Colpi bassi. E' passata quasi una settimana ma Real-Juve non finisce ancora. E il suo rocambolesco finale sta lasciando spazio a frasi altrettanto spericolate. Dopo le parole pronunciate (e in un certo senso in seguito ribadite) da Gianluigi Buffon sull'arbitraggio "senza cuore" di Oliver, nella tarda serata di ieri Medhi Benatia, autore del fallo su Lucas Vazquez che ha provocato il rigore al 93esimo della sfida del Bernabeu, ha risposto "per le rime" al comico genovese, Maurizio Crozza. Che, attaccando il marocchino durante la trasmissione "Fratelli di Crozza" in onda il venerdì sul canale Nove, ha condannando le sue parole ("Il rigore è come uno stupro") con commenti a dir poco sopra le righe. "Benatia, tu hai detto che quel rigore è stato uno stupro. Ma come è stato uno stupro? Stai attento a usare le parole, sei tu che hai fatto un'entrata del c... al 93'. Se però vuoi provare l'emozione, il prossimo fallo in area, un bel fallo, prova a ficcartelo su per il c..., e un'idea a quel punto te la sei fatta".

LA RISPOSTA - La replica di Benatia, altrettanto scomposta, è arrivata tre giorni dopo lo show di Crozza attraverso il profilo Instagram dello stesso giocatore: "Se vuoi provare sono a Vinovo tutti i giorni, ti aspetto. Imbecille testa di c..., non fai ridere nessuno. Tieni (con tre gestacci, ndr), te lo metti dove ti piace". Il tutto poche ore prima del compleanno del marocchino, che proprio oggi compie 31 anni. Una giornata in cui, c'è da scommettere, non si parlerà delle imprese sul campo del difensore bianconero.