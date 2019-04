Rogerio per arrivare a Matthijs De Ligt: è questo il piano della Juventus, secondo quanto riferito da Tuttosport. In particolare, l'Ajax valuta il terzino brasiliano, attualmente in prestito al Sassuolo, come potenziale erede del partente Nicolas Tagliafico. La valutazione della Juve è di 20/25, ragion per cui ne servirebbero altri 50 per convincere il club di Amsterdam a cedere il proprio capitano. Sul quale, d'altra parte, rimane sempre vivo e forte il Barcellona.