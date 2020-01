La Juventus vola in semifinale di Coppa Italia. La squadra bianconera questa sera ha battuto 3-1 la Roma grazie alle reti di Cristiano Ronaldo, Bentancur e Bonucci e già nel primo tempo ha archiviato una partita che la Roma ha comunque onorato fino alla fine. Di seguito i voti ai due allenatori.

Maurizio Sarri (Juventus) 7 - Per venti minuti, la sua Juventus ha regalato gol e spettacolo. In venti minuti, la sua Juventus ha archiviato la pratica sfruttando nel migliore dei modi gli errori degli avversari. E qui ci sono i meriti di Sarri che ha impostato il match aspettando la Roma nella sua trequarti per poi punirla in ripartenza grazie alla qualità di Rabiot e Higuain, alla velocità di Douglas Costa e al cinismo di CR7 e Bentancur. (Clicca qui per le pagelle della Juventus).

Paulo Fonseca (Roma) 5.5 - Cambia il volto della sua Roma quando è ormai troppo tardi. Nel primo tempo la squadra è troppo sbilanciata in avanti e la Juventus la punisce. Nella ripresa, con l'uscita dell'evanescente Kluivert, i giallorossi appaiono decisamente più equilibrati. Ma rientrare in partita dopo aver subito tre gol nel primo tempo non è certo facile. (Clicca qui per le pagelle della Roma).