© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Riparte la trattativa fra Juventus e Roma per Daniele Rugani. Fuori dai convocati per la gara contro il Parma, il difensore toscano ha anche un piede fuori dal club bianconero, ormai. Da oggi, scrive Tuttosport, nuovi contatti tra le parti per arrivare a una chiusura dell'affare. Due questioni da risolvere: il nodo legato alla formula (la Juve cerca una soluzione definitiva) e quello alle contropartite tecniche. I nomi restano quelli già fatti nella scorsa settimana: Alessio Riccardi, Zan Celar, Ludovico D'Orazio. Talenti del vivaio giallorosso, per arrivare a un'operazione da 25-30 milioni complessivi.