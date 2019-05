© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus è pronta per chiudere per Cristian Romero del Genoa. Lo spiega oggi Tuttosport: esordiente a vent'anni nella gestione Ivan Juric, il difensore argentino ha dimostrato un percorso di crescita sorprendente. Il destino bianconero è segnato, i liguri vorrebbero tenerlo in prestito per una stagione ma tutto sarà rimandato alla prossima settimana. Dopo che la Juve avrà scelto il suo allenatore.