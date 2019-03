© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Su Gazzetta si parla della pista Cristian Romero per la Juventus: l’operazione con il Genoa è imbastita da tempo per quanto riguarda la Vecchia Signora. L’argentino ha superato tutti gli esami, anche nel recente scontro diretto. All'interno della dirigenza e della società bianconera, però, sta sempre e comunque prevalendo l’idea di lasciarlo ancora un anno in prestito al club rossoblù.