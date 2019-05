Juve, Romero ha convinto. Sarà il primo colpo di una difesa da rifondare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'idea di trattenerlo è sfumata, Cristian Romero non rimarrà al Genoa, ma anzi andrà a rafforzare la difesa della Juventus, lesta a bloccarlo in inverno con un'operazione di prospettiva che lo porterà a Torino in estate. Il percorso di crescita è stato ampiamente convincente, rivela Tuttosport, il centrale del Genoa è pronto per un ruolo da protagonista anche in bianconero e sarà il primo rinforzo di una difesa destinata a essere rivoluzionata, dopo gli acciacchi di questa stagione.