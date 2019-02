Juve, Romero in bianconero a giugno: Paratici continua a trattare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus continua a pensare a Cristian Romero del Genoa per la difesa e secondo quanto riportato dal Corriere di Torino di questa mattina il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici è al lavoro per anticipare di un anno il suo arrivo alla Continassa. In estate il giovane centrale potrebbe arrivare alla corte di Allegri, con l'accordo tra le parti che sembra essere vicino.