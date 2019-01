Juve, Romero obiettivo concreto: Paratici prenota l'argentino per giugno

Romero contro CR7 allo Stadium

Alla difesa della Juventus serve un lifting. Pensando alla retroguardia bianconera, infatti, l'unico neo sta proprio nell'età dei suoi interpreti. Giorgio Chiellini gode di una seconda giovinezza e sta giocando probabilmente la sua miglior stagione di sempre, vero, ma va verso i 35. Il 37enne Andrea Barzagli è molto probabile, invece, che a fine stagione dia il suo addio al calcio giocato, al termine di una carriera straordinaria. Sono 31 le primavere di Leonardo Bonucci, non tante ma nemmeno pochissime. Le stesse della sua riserva Medhi Benatia: poco spazio e tanta voglia di giocare per il marocchino, che quindi potrebbe partire a fine stagione. Il 24enne Daniele Rugani è l'unico vero giovane tra i centrali della Juve. Servono quindi energie fresche: oltre a Matthijs De Ligt, 19 anni, il Golden Boy su cui ha messo gli occhi anche il Psg, la Juventus osserva da vicino Cristian Romero. L'interesse verso il 20enne del Genoa è manifesto, e peraltro confessato da Giorgio Perinetti, direttore generale del Grifone. Che nel parlarne ci ha messo dentro anche Stefano Sturaro, confessando il vantaggio dei bianconeri sull'Inter. L'idea dei liguri è quella di rilanciare il centrocampista, ex Genoa, e fare cassa con "El Cuti", soprannome dell'argentino. Due trattative tuttavia slegate dal punto di vista economico, visto che il difensore è valutato dai vertici rossoblù circa 20 milioni.

LO SCENARIO - I bianconeri possono provarci già per gennaio, o rimandare la pratica prenotando l'ex Belgrano per la prossima stagione. O per quella successiva: un affare "alla Caldara", per intendersi, su cui sta lavorando il responsabile dell'area sportiva della Juventus, Fabio Paratici, che vorrebbe far crescere nel modo migliore un giocatore tutt'altro che sprovveduto. Buttato nella mischia da Juric davanti a Ronaldo - in gol, sì, ma su una palla sporchissima - Romero ha giocato con personalità nella gara pareggiata all'Allianz Stadium dai rossoblù. Un biglietto da visita niente male.