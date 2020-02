vedi letture

Juve, Ronaldo a caccia di altri record. Adesso nel mirino c'è Gerd Muller

Undici gare disputate consecutivamente e almeno un gol per ognuna di essere. In più la quota di mille partite in carriera raggiunta al 'Mazza' contro la SPAL. Continua la collezione di record di Cristiano Ronaldo. Il portoghese, però, non vuole fermarsi e ha già nel mirino il prossimo traguardo da tagliare. Con la rete in quel di Ferrara l'ex Real Madrid è salito a quota 725 reti in carriera, a -10 dal quinto posto della classifica "all time" oggi nelle mani dl Gerd Muller leggenda del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca. A riportare la statistica è Tuttosport.