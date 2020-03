Juve, Ronaldo a Madeira: il portoghese è partito per stare vicino a sua madre

Cristiano Ronaldo è partito per Madeira. Dopo la notizia dell'ictus che ha colpito la madre del portoghese, il giocatore è volato nella sua isola natale per stare vicino alla mamma, le cui condizioni sono non sono comunque critiche. La signora Dolores è "cosciente e stabile" e dovrà sottoporsi a nuovi test nelle prossime ore per determinare il suo stato di salute. A riportarlo è The Sun.