Juve, Ronaldo ancora a parte: possibile esclusione dall'undici di Bergamo

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’esclusione di Cristiano Ronaldo, dall’undici titolare di Bergamo, è un’ipotesi più che realistica, a ventiquattr’ore dalla delicata trasferta della Juventus sul campo dell’Atalanta. Il portoghese anche ieri ha svolto lavoro personalizzato, insieme a Rabiot, che da qualche giorno un leggero affaticamento all’adduttore sinistro. Possibile, insomma, che Sarri domani punti su un tridente tutto sudamericano, con Dybala, Higuain e Douglas Costa. Oppure, ipotesi più che mai da tenere in considerazione, su Ramsey trequartista alle spalle di due dei tre attaccanti a disposizione.

Chi da ieri si allena regolarmente, e si lascia alle spalle le paure, è Miralem Pjanic: abile e arruolabile al cento per cento, come Blaise Matuidi. Difficile che sarà del match di domani Juan Cuadrado, rientrato ieri dalla Nazionale e fresco di prolungamento: sarà bianconero fino al 2022. Con ogni probabilità, a prendere il suo posto sulla corsia esterna, sarà Danilo, che richiama tutti alla massima attenzione per la sfida di domani.

“Le partite dopo la sosta non sono mai facili – spiega il numero 13 bianconero -, in più affrontiamo una squadra che sta facendo bene, con giocatori forti e che gioca con molta intensità. Noi però siamo pronti a metterne ancora di più, perché abbiamo la testa giusta per vincere ogni partita”.