Juve, Ronaldo ancora a secco dopo tre gare: è la terza volta in carriera

Ronaldo ancora a secco, la Juve ancora con i tre punti in tasca. Il finale al Tardini dice 1-2 a favore dei bianconeri: prima Mandzukic, poi il pari di Gervinho e infine il raddoppio di Matuidi. Come l'anno scorso e quello precedente, la Signora di Allegri vince il trittico di gare che apre il campionato italiano. Tre vittorie consecutive, alle prime tre stagionali, per tre anni di fila: non era mai successo nella storia bianconera.

CR7 A SECCO - Ma il copione per CR7 rimane il medesimo, a tre giornate dallo sbarco dell'alieno nella galassia della Serie A e sul pianeta Juve: così come contro Chievo e Lazio, il portoghese cerca in tutti i modi il gol senza però trovarlo. Anche questa volta ci prova tanto (8 volte) ma solo una nello specchio della porta del Parma. L'occasione più ghiotta per l'ex Madrid arriva di testa, quando nel primo tempo sfiora il palo di Sepe. La sensazione è che le parti, Ronaldo e la Juventus, debbano ancora prendersi le misure: lui nel vivo del gioco della squadra ma avulso dai suoi meccanismi, i suoi compagni lontani dal capire come servirlo a dovere. A CR7 era successo per due volte anche con i Blancos, di rimanere a bocca asciutta alle prime tre: nel 2010-2011 (a fine annata furono 40 i gol totali nel torneo) e la scorsa stagione, quando gli servirono ben otto giornate per segnare la prima delle 26 reti messe a segno in Liga. Una notizia, quindi, ma non una novità.