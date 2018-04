Juve, Ronaldo di un altro pianeta: lo Stadium applaude CR7

Dall'inviato all'Allianz Stadium

Una squadra pazzesca. Al di là degli episodi, il Real visto ieri è ingiocabile. E dalle battute iniziali lo dimostra con le sue armi migliori: il palleggio, la velocità e... Cristiano Ronaldo. Quasi a mettere in chiaro, sin da subito, quale sarà il copione del match. Il primo gol di CR7, dopo tre minuti, gela lo Stadium. Il secondo nella ripresa, ancora del portoghese, lo scalda con una rovesciata talmente incredibile che strappa gli applausi convinti dei 40mila presenti: una rete che rimarrà nella storia della Champions e del calcio tutto. Un centro per tempo, 39 in stagione, 9 in 6 partite solo contro la Juventus per il numero 7 del Real. Manifesta superiorità, praticamente di un altro pianeta. La terza rete di Marcelo, infine, chiude definitivamente i conti e rende il ritorno a Madrid un'impresa quasi impossibile. La Juve ha il merito di lottare tenendo in piedi la partita, nonostante le assenze di Pjanic e Benatia, fino all'espulsione di Dybala (doppio giallo) e al raddoppio di Ronaldo. Insieme all'enorme colpa, tuttavia, di mancare con Higuain a due passi da Navas l'occasione più ghiotta del match per pareggiare i conti sullo 0-1. I bianconeri perdono in casa in Champions dopo cinque anni e 27 partite: l'ultima volta nell'aprile del 2013 contro il Bayern Monaco (0-2). Una sconfitta che brucerà a lungo. Ma che, se non altro, servirà a ripartire senza il pericolo di sopravvalutarsi. Affrontando al meglio il futuro (prossimo): due trofei da andare a conquistare, di cui un settimo scudetto e la quarta Coppa Italia, entrambi consecutivi. Per la Champions, invece, salvo miracoli, probabilmente toccherà applaudire ancora Ronaldo e il suo Real.

MEGLIO DI CARDIFF - "Abbiamo giocato contro la squadra favorita per vincere la Champions e l'ho sempre detto - le parole di Allegri nel post partita, ai microfoni di RMC Sport -. Rispetto a Cardiff la squadra ha tenuto bene il campo fino al rosso di Dybala, in questo momento Ronaldo è il miglior centravanti al mondo e in ogni occasione fa gol. Sul primo siamo stati troppo leggeri - ha aggiunto l'allenatore bianconero - e sul secondo abbiamo sbagliato, rimediato e questo ha tirato fuori un gol della madonna. Contraccolpo? Sabato dobbiamo andare a Benevento e fare tre punti o rischiamo di buttare via tutta la stagione. Non ci deve essere contraccolpo. Il ritorno? Nel calcio non si sa mai, magari dopo cinque minuti buttano fuori uno di loro e andiamo in vantaggio noi, ma la vedo difficile".