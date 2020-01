Juve, Ronaldo e Pjanic a parte ma non in dubbio per la Fiorentina

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristiano Ronaldo sta bene. Nessun allarme, nessuna paura in vista del match di domenica contro la Fiorentina. Il portoghese ieri ha svolto un programma differenziato – lo ha comunicato il club attraverso il sito ufficiale -, ma non a seguito di un problema fisico. Trattasi di un percorso specifico concordato nelle settimane in cui non ci sono gare da giocare: chiaro l’obiettivo di farlo giungere al top della condizione nel periodo decisivo dell’anno.

Lavoro differenziato anche per Miralem Pjanic, anche lui sulla via del recupero per la prossima gara di campionato. Mentre De Sciglio, la cui cessione al PSG è stata bloccata a seguito di una valutazione tecnica dopo l’infortunio di Danilo, è tornato a lavorare regolarmente col gruppo. Per Maurizio Sarri, dunque, dovrebbe rientrare almeno in parte l’emergenza terzini, stando alla buona condizione di Cuadrado e Alex Sandro, ai quali non potrà che far bene la settimana lunga senza impegni infrasettimanali.

Sul fronte del mercato, invece, entro domani dovrebbe concretizzarsi la cessione di Emre Can in direzione Borrussia Dortmund, che in queste ore dovrebbe soddisfare definitivamente la richiesta della Juve. La Sampdoria, invece, prova a staccare gli altri club di Serie A che hanno avanzato la loro candidatura per assicurarsi in prestito Marko Pjaca nella seconda parte di stagione.