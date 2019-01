Juve, Ronaldo firma la Supercoppa: trionfo con gol che vale un sorpasso

Massimo risultato, minimo sforzo. E la grande prima firma: quella di Cristiano Ronaldo, sul suo primo trofeo in maglia bianconera. L'uomo delle finali e dei trofei (la Supercoppa conquistata ieri a Gedda è il suo 28esimo di squadra) non stecca il primo appuntamento con la storia della Signora. Perché, come spesso accade, CR7 quando sente la possibilità di vincere qualcosa si accende e diventa determinante, decisivo. "E' sempre stato decisivo nelle finali come nelle altre partite - ha detto Massimiliano Allegri in conferenza - e stasera lo è stato". Dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato, l'incornata del portoghese e l'espulsione di Kessié hanno dato un'inerzia ben precisa al match, direzionando la coppa verso Torino.

TEST CHAMPIONS - Al termine di una gara avara di spunti, in cui la Juve segna, amministra e soffre quanto basta, spicca inevitabilmente la prodezza del portoghese, autore del gol partita. "Con Cristiano abbiamo preparato una vigilia molto semplice perché eravamo arrivati il giorno prima. Questa partita vale un trofeo, ma valeva anche come test di avvicinamento ad un'altra partita da dentro o fuori che sarà quella di Coppa Italia, ma poi soprattutto in Champions League" le parole di Allegri. Infine, una chiosa sul mercato: "Non ci saranno trasferimenti, la squadra è questa e rimarrà questa".

SORPASSO JUVE - Al suo primo trofeo in maglia bianconera, il 7 di Ronaldo è anche la freccia del sorpasso dei bianconeri sul Milan, nell'albo d’oro della Supercoppa: otto Juve, sette Milan. Un altro dolce effetto collaterale dell'effetto CR7: si spera, anteprima di traguardi più ambiziosi.