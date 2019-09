Juve, Ronaldo: "Il gesto di Madrid? La gente parla troppo"

© foto di www.imagephotoagency.it

Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match: "Ho chiesto il rigore, ma l'arbitro non me lo ha dato. L'importante era la vittoria, non era una partita semplice e la squadra era stanca. La Champions League è difficile, arrivavamo dalla partita contro l'Atletico, molto intensa. Oggi stavamo perdendo, poi abbiamo recuperato. Comunque era importante vincere. Il gesto di Madrid? Non voglio parlarne, la gente parla troppo".