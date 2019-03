© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristiano Ronaldo arriverà a Torino solo in serata. Il fuoriclasse portoghese della Juventus ha fatto tappa oggi a Barcellona per motivi personali e non per effettuare dei controlli medici, come avevano affermato alcuni media spagnoli. Domani sarà alla Continassa per parlare con lo staff medico bianconero. Lo riporta Sky Sport.