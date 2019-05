Juve, Ronaldo: "La mia etica del lavoro è sempre uguale, dovunque"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cristiano Ronaldo tra campo e impegni al di fuori del terreno di gioco. Nella lunga intervista a El Pais, l'asso della Juventus ha parlato anche del suo approccio nelle nuove realtà: "Cosa faccio quando arrivo in un nuovo club? Cerco di essere me stesso. La mia etica del lavoro è sempre uguale. Il leader deve essere umile, ha tanto da imparare. L'intelligenza aiuta ad ottenere piccole cose che ti rendono migliore come atleta. A Torino mi sono adattato perfettamente, hanno capito che non sono uno che vende fumo. Una cosa è parlare, un'altra fare: perché altrimenti avrei vinto cinque Palloni d'Oro e cinque Champions?".