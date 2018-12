Juve, Ronaldo no stop: in campo con la Roma, il riposo può attendere

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

No stop, almeno per il momento. Troppo importante la sfida contro la Roma, troppo importante vincere, troppo importante avere Ronaldo in mezzo al campo. Ed è per questo che il riposo del portoghese può attendere. "Cristiano salterà una delle tre partite tra Roma, Atalanta e Sampdoria" aveva detto Allegri in merito, confermando la presenza del suo numero 7 verso il derby della Mole. Ma domani sera il portoghese sarà presente sin dal primo minuto, con l'obiettivo di aiutare la Juventus a conquistare aritmeticamente il titolo di campione d'inverno, appena un giorno dopo il solstizio.

STOP ANNUNCIATO - Contro i giallorossi non ci saranno Cancelo e Cuadrado. Torneranno a disposizione Khedira e Bentancur che, smaltita la squalifica, si candida per una maglia da titolare. Lo stop annunciato di CR7 dovrebbe arrivare poco prima del giro di boa, nell'ultima gara del 2018: contro i blucerchiati sabato prossimo allo Stadium. Ma domani, nel giorno con meno ore di luce dell'anno, la Signora avrà ancora bisogno della sua stella più fulgida per illuminare un cammino da record.