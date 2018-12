© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, ha commentato così la vittoria per 2-1 contro la Sampdoria ai microfoni di Sky Sport: "La squadra sta facendo bene, abbiamo fatto un ottimo girone di andata e dobbiamo continuare a lavorare così per confermarci in quello di ritorno. Sono favorevole al VAR perché così ci sono meno errori: bisogna lasciar lavorare tranquilli gli arbitri, certe situazioni non sono semplici nemmeno per loro".