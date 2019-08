© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristiano Ronaldo ha aperto la sua casa di Torino per la prima volta. L'attaccante bianconero ha rilasciato un'intervista a TVI in cui parla della sua vita, ecco un estratto delle parole del portoghese: "Mio figlio non poteva crederci che io fossi cresciuto lì. Adesso sembra tutto facile, le case, le auto. Ma per diventare un grande calciatore serve lavorare duro ed è questo che sto cercando di fargli capire", ha dichiarato CR7.