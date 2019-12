© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nonostante la qualificazione già in tasca della sua Juventus, Cristiano Ronaldo domani a Leverkusen ci sarà. Il portoghese, alla ricerca della forma migliore, vuole sfruttare il palcoscenico che meglio conosce, quello della Champions League, per dimostrare di essere ancora il fenomeno degli ultimi anni. A Leverkusen, dunque, CR7 tenterà di riaccendere i riflettori su di se per rilanciarsi verso la seconda parte di stagione.

In questo senso le formazioni tedesche per l'ex Real Madrid sono una certezza dato che sono le più trafitte in Champions League. Come riporta La Gazzetta dello Sport sono, infatti, già 27 i gol messi a segno dal portoghese contro squadre della Bundesliga: 9 al Bayern Monaco, 7 a Schalke04 e Borussia Dortmund, 3 al Wolfsburg e una proprio al Bayer Leverkusen in questa stagione. L'unico squillo finora di Ronaldo in Europa.