© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Juve tiene ancora banco il "caso CR7". L'attaccante portoghese non è stato convocato per la trasferta di Bergamo a causa di un problema al ginocchio, che lo ha limitato nelle ultime settimane soprattutto in maglia bianconera. Con Sarri il rapporto sembra sereno, e lo dimostra il lungo colloquio che i due hanno avuto in campo ieri. Come riporta Tuttosport, l'intenzione del tecnico è quella di recuperarlo senza fretta, per averlo al top in primavera, quando le sue giocate potranno essere determinanti.