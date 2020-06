Juve, Ronaldo rompe un "digiuno" di 121 giorni. Solo una volta ha aspettato di più

Solo lo stop per il Coronavirus può fermare Cristiano Ronaldo a lungo. Questa sera contro il Bologna, il fenomeno portoghese è infatti tornato al gol a distanza di 121 giorni dall’ultima marcatura, avvenuta a febbraio contro la SPAL. Come evidenziato da Opta, da quando ha segnato la prima rete (con la maglia dello Sporting Lisbona), soltanto in un’altra occasione (tra dicembre 2002 e novembre 2003) aveva osservato un “digiuno” da reti superiore ai 120 giorni. In quel caso, ovviamente, non c’era stata una pandemia di mezzo.