Juve, Ronaldo sogna la seconda Champions a Lisbona: prima però la rimonta col Lione

Cristiano Ronaldo sogna la sua seconda Champions League a Lisbona. Dopo l'indiscrezione lanciata ieri dalla Bild, che dà per presa la decisione della UEFA di spostare la finale da Istanbul alla Capitale portoghese, con tanto di final eight giocata in un'unica città, CR7 sa di poter tornare nel suo Paese per vincere ancora, come successo nel 2014 con la maglia del Real Madrid, contro l'Atletico. Prima però ci sarà il Lione, con la Juve che dovrà ribaltare l'1-0 dell'andata. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.