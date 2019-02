Juve, Ronaldo: "Sto vivendo una grande esperienza. Siamo pronti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel giorno del suo trentaquattresimo compleanno Cristiano Ronaldo ha ringraziato tutti i propri tifosi in un'intervista rilasciata a Juventus TV: "Sono molto felice di festeggiare qui in Italia, è molto bello. Voglio ringraziare i tifosi per i messaggi di auguri e per l'affetto che mi hanno dimostrato. Alla Juventus sto vivendo una grandissima esperienza e sono fortunato a giocare in Serie A. Tutti mi trattano benissimo, soprattutto alla Juve, e Torino mi piace molto come città: è bella e tranquilla. Sia io che la mia famiglia siamo molto contenti. Il momento della squadra è ottimo, stiamo bene, siamo primi in campionato e agli ottavi di Champions, oltre ad aver vinto già un trofeo. Siamo pronti per le prossime partite".