Juve, Ronaldo sulla corsa Scudetto: "L'Inter sta facendo molta pressione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristiano Ronaldo, nell'intervista concessa dopo l'affermazione del Portogallo in Lussemburgo, ha parlato anche della corsa scudetto, e della pressione che l'Inter esercita nei confronti della Juventus:

"Quando si tratta di sacrificare me stesso, lo faccio perché so che c'è molto in palio. L'Inter sta facendo molta pressione sulla Juventus, sapevamo che se non avessimo vinto saremmo potuti scendere al secondo posto".