Juve, Ronaldo visto da Torino: appena insufficiente. Paga l'apatia dei suoi

© foto di www.imagephotoagency.it

Cristiano Ronaldo visto da Torino. TuttoJuve.com, portale bianconero del network di TMW, dà 5.5 in pagella a CR7. Bocciato ma non troppo, dunque, il portoghese, reduce dal poker in Nazionale. "Si muove molto, è uno dei pochi a cercare di svegliarsi dal torpore. Sfiora il gol con una bella rovesciata, ma come Higuain paga l'apatia della squadra.