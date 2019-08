Juve, rosa quasi completa: tutto su Maurito e (forse) un terzino

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A nove giorni dall'esordio in campionato, al Tardini di Parma, la Juventus è in ansia per il problema accusato da Cristiano Ronaldo, che potrebbe costringere l'asso portoghese a saltare la prima sfida ufficiale della nuova stagione. Nulla di grave, comunque, e i bianconeri hanno molte frecce nel proprio arco in grado di sostituire l'ex di Manchester United e Real Madrid. Un'abbondanza che però non impedisce a Fabio Paratici e alla dirigenza di cercare un attaccante che possa far fare un ulteriore salto di qualità a una squadra già fortissima e lontana anni luce dalle rivali in Italia.

Icardi sì, Icardi no - Per adesso, nonostante la coperta corta sulle fasce laterali, la Juventus non sembra interessata all'acquisto di un terzino. Luca Pellegrini tornerà a Cagliari, così rimarranno i soli Danilo e Cuadrado (a destra) e Alex Sandro e De Sciglio (a sinistra). Pogba resta un sogno per la mediana, irrealizzabile visto che il mercato di Premier è chiuso e i Red Devils non potrebbero rimpiazzarlo con un valido sostituto. Così, come detto, gli unici movimenti potrebbero riguardare l'attacco, con due tra Higuain, Mandzukic e Dybala sul piede di partenza per far posto a Mauro Icardi. L'ex capitano dell'Inter resta il sogno estivo della Vecchia Signora, nonostante le smentite d'ufficio: dal canto suo, Maurito sta rifiutando tutte le proposte, in attesa dell'assalto decisivo. Se son rose fioriranno, anche se i tifosi sembrano essere dalla parte della Joya, che potrebbe diventare la pedina di scambio perfetta per chiudere un'operazione davvero clamorosa.