© foto di Stefano Porta/PhotoViews

Paolo Rossi, ex attaccante, ospite negli studi di Rai Sport è tornato sull’eliminazione in Champions della Juventus: “In una squadra di calcio non guardo i conti, ma ciò che ha portato un calciatore come Ronaldo alla Juventus: con lui è cresciuto un movimento all’interno della squadra, ha fatto un campionato strepitoso. E anche in Champions i dati parlano chiaro. Non può fare miracoli, ieri sera contro l’Ajax molti calciatori hanno dato meno”. Su Allegri: “Sono un suo estimatore, mi piace molto la sua gestione della rosa. Sa leggere bene le partite e soprattutto ha vinto cinque scudetti consecutivi”.