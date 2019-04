Juve, Ruben Dias l'alternativa a De Ligt. Anche Hummels e Varane in lista

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non c'è solo Matthijs de Ligt nella lista di Fabio Paratici per rinforzare la difesa della Juventus in vista della prossima stagione. Il nome che piace di più, in alternativa al centrale olandese, è quello di Ruben Dias, giocatore del Benfica e della nazionale portoghese. I due club, come riporta Tuttosport, ne hanno già parlato (così come di Joao Felix, altro talento che piace), ragionando anche di contropartite, Rogerio e Pjaca su tutti. La Juventus continua a osservare anche Varane, Savic, Manolas e Hummels.