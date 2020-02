vedi letture

Juve, Rugani: "A tutti piace giocare di più ma voglio farmi trovare pronto"

Daniele Rugani, difensore della Juventus, parla a Sky Sport. "Stiamo iniziando a sentire il brivido della fase finale dove si decide tanto. Siamo carichi per questo momento. Ogni giocatore spera di giocare di più, è innegabile, ma io cerco di farmi trovare pronto quando la squadra ha bisogno, quando il mister mi mette in campo. Entriamo in un momento importante e spero di farlo da qui alla fine".

Sulla SPAL. "E' difficile, ci ricordiamo trasferte delicate ma abbiamo bisogno di punti. Ne vale tre come tutte e sarà fondamentale vincere".