Juve, Rugani al passo d'addio: a Villar Perosa da separato in casa

Sull'edizione oggi in edicola della Gazzetta si parla di un Daniele Rugani ai margini dalla Juventus. Il centrale è stato l’unico a non mettere piede in campo nell’amichevole di famiglia. Il difensore italiano è uscito dal campo prima dell’inizio della ripresa e non ha poi avuto modo di tornarci. E' lui al momento l’invitato al party più vicino a lasciare: il Monaco lo vuole a titolo definitivo, un dato da non trascurare.