Qualche settimana fa la sua permanenza in maglia bianconera sembrava in forte discussione. Daniele Rugani, invece, è diventato all'improvviso indispensabile per Massimiliano Allegri: la cessione di Benatia e l'infortunio di Leonardo Bonucci consegnano le chiavi della difesa della Juventus all'ex centrale dell'Empoli, che farà coppia con Giorgio Chiellini nelle prossime partite e che potrebbe essere titolare anche nella sfida di andata contro l'Atletico Madrid.