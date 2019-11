Fonte: inviato a Torino

Sarà uno tra Rugani e Demiral a dover sostituire De Ligt a Mosca, contro la Lokomotiv. L'olandese ha patito una leggera distorsione alla caviglia sinistra al derby con il Torino, che ha pure deciso. Ha provato a recuperare negli ultimi giorni, Sarri ha deciso di non rischiarlo. La rosa ampia permette al tecnico di avere valide alternative: Rugani, al momento, partirebbe favorito; ma non va esclusa la scommessa Demiral, che farebbe così l'esordio assoluto in Champions League.