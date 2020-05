Juve, Rugani scalpita: virus alle spalle e presto in campo, in attesa del mercato

L’incubo del Coronavirus è ormai alle spalle. Adesso per Daniele Rugani ci sono solo le belle sensazioni da futuro papà e la voglia matta di tornare in campo, già dagli allenamenti agli ordini del maestro Sarri che potrebbero riprendere dal prossimo 18 maggio. Sul futuro del difensore non c’è ancora molta chiarezza, invece. Per l’ennesima sessione viene indicato come probabile partente, anche se le voci sono state poi puntualmente smentite nelle ultime finestre di mercato. Certo è che un giocatore come lui potrebbe anche ambire ad avere più spazio e, viste le tante offerte dall’Italia e dall’estero, questo aspetto potrebbe cambiare gli equilibri nelle prossime scelte. Ci pensano il Napoli (nella possibile operazione Milik), il Milan e l’Atalanta. Quest’ultima potrebbe balzare in cima alla lista di gradimento.