Juve, Rugani verso Londra. No al Chelsea per Caldara

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Chelsea si avvicina a Daniele Rugani, ma dalla Juventus ha provato a prelevare anche un altro difensore. Ieri, come scritto sulle colonne di TMW, è andato in scena un incontro a Palazzo Parigi a Milano tra l'agente dell'ex Empoli e Fabio Paratici, uomo mercato bianconero, per discutere il futuro di Rugani. Maurizio Sarri lo attende a Londra, mentre La Gazzetta dello Sport conferma che i blues avevano fatto un sondaggio anche per Mattia Caldara. Alla Juve, anche per ragioni economiche, conviene tuttavia sacrificare Rugani.