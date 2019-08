Juve, rush finale del mercato inglese: è il momento di Fabio Paratici

Fonte: inviato a Torino

© foto di Federico Gaetano

Questa mattina Danilo si presenterà al J Medical, sosterrà i soliti test che caratterizzano la prima giornata di ogni neo arrivato in casa Juve. Ma sarà solo una distrazione da quanto potrebbe continuare ad avvenire in quel di Londra nel rush finale del mercato inglese. Tra oggi e domani, infatti, Paratici ha una serie di incontri programmati per chiudere in bellezza anche la seconda parte della sessione estiva juventina, orientata più sulle cessioni e sulle plusvalenze.

Insieme a Danilo sono arrivati quasi 30 milioni nelle casse del club, che ha dato il via libera alla cessione di Cancelo dopo una sola stagione in bianconero. Adesso bisogna chiarire il futuro di Mandzukic, Dybala e Rugani. Il primo resta un obiettivo del Manchester United, con o senza Dybala, che nelle ultime ore avrebbe aperto ai Red Devils mentre si è inserito a gamba tesa il Tottenham.

Situazione, questa, che favorisce la Juve: dovesse sfumare anche l’ultimo tentativo per lo scambio Dybala-Lukaku, gli Spurs offrirebbero una buona sponda per la cessione della Joya. La volontà del giocatore potrebbe certamente fare la differenza, un po’ come nel trasferimento di Rugani, che preferirebbe l’Arsenal anche se l’offerta migliore alla Juve l’ha fatta pervenire il Wolverhampton. Mentre il Monaco è sempre più certo di fare proprio Perin.

Ai saluti di alcuni corrisponderanno degli arrivi. Lukaku resta in attesa, avendo già trovato l’accordo con i bianconeri. Ma i tifosi sognano Pogba: per lui sì che sarebbero pronti ad accettare qualche cessione dolorosa. Ma il tempo stringe, e dipende tutto dalle cessioni. Paratici nelle prossime ventiquattr’ore – per la prima volta senza Marotta – darà dimostrazione in Inghilterra di essere uno dei direttori emergenti più influenti in ambito europeo.