Juve, salgono le quotazioni di Deschamps: Didi in pole se Allegri saluta

© foto di Imago/Image Sport

Didier Deschamps è in prima fila per la successione a Massimiliano Allegri, se nell'atteso incontro di domani il tecnico livornese e la Juventus decideranno di separarsi. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il tecnico francese è al primo posto, con una percentuale del 50% di arrivo in caso di addio ad Allegri. Salgono le quotazioni di Mauricio Pochettino al 30%, come Maurizio Sarri. Più basse, al 20%, le quotazioni di Pep Guardiola.