Juve, salta il sogno Zizou per l'estate. Meglio una nuova vecchia sfida

© foto di Imago/Image Sport

Juve e Real, Real e Juve. La storia da calciatore di Zinedine Zidane si divide equamente tra due amori, se si esclude la Francia, ma non da allenatore: dopo essere entrato nella storia non solo delle merengues, ma del calcio, e dalla porta principale, allenando il club più titolato al mondo, Zizou è pronto a tornare sui suoi passi. Una nuova "vecchia sfida", perché al Real Zidane è di casa, ma dopo dieci mesi di tentativi di fare a meno dei due grandi protagonisti della tripla cavalcata vincente in Europa, l'allenatore appunto, e ovviamente Cristiano Ronaldo, Florentino Perez è dovuto recedere dai propri intenti, accontentando in tutto e per tutto le richieste del francese per un rinnovamento della rosa.

Una pessima notizia per la Juventus, a un giorno dalla difficilissima sfida contro l'Atletico Madrid a Torino: un'esclusione agli ottavi di Champions avrebbe messo Allegri in una posizione difficile in ottica futura, ma il Real ha giocato di anticipo, nonostante il successo colto nel weekend contro il Valladolid. Zizou era infatti il candidato numero uno a prendere il controllo della squadra bianconera, con CR7 pesantissimo sponsor in suo favore, in caso di separazione con il tecnico livornese. Ora, per l'eventuale rinnovamento della guida tecnica, Agnelli e Paratici dovranno guardare altrove, ad un'inevitabile seconda scelta. D'altronde, chi non lo sarebbe con Zidane libero su piazza?