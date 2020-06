Juve, salto nel passato per Buffon: "Pensavo il primo fosse Durante e invece fu Tamagnone"

“Anch’io ero convinto che il primo portiere fosse Durante, scopro invece che il primo numero uno dei numeri uno fu Tamagnone”. Gigi Buffon firma la prefazione de “I guardiani della Signora”, il libro scritto da Antonio Barillà e Mario Parodi che ripercorre la storia dei portieri della Juventus. “La storia mi ha sempre appassionato, conoscerla è necessario per comprendere chi siamo – spiega Buffon -. Ho scoperto che prima di me non ci sono stati solo calciatori più o meno grandi, ma artisti, medici, soldati. Tutti, come me, con un sogno realizzato e la fortuna di vivere la Juventus”. Il libro è già in distribuzione in libreria.