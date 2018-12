Fonte: tuttojuve.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Due spettatori d'eccezione, due "vip" erano presenti all'Allianz Stadium in occasione di Juventus-Sampdoria, lunch-match che chiude il girone d'andata ma anche il 2018 delle due formazioni. Si tratta di Sebastian Giovinco, ex attaccante bianconero, ora a Toronto, in MLS, ed Antonio Conte, ex calciatore ed allenatore della Juventus, oggi senza panchina.