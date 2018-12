© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La classifica marcatori recita dodici gol contro undici. Juventus-Sampdoria significa sfida nella sfida tra Cristiano Ronaldo e Fabio Quagliarella, attaccanti over 30 che non hanno intenzione di fermarsi proprio quest'oggi. L'ex Real Madrid s'è rivelato subito prezioso e decisivo dal momento del suo approdo in Italia, mentre l'ex Juventus e Napoli sta vivendo una seconda giovinezza e non vuole certo sfigurare contro l'ex Pallone d'oro in carica. Allora a Torino andrà in scena un grande duello a distanza, certamente tra i più suggestivi di giornata: CR7 contro FQ27, una sfida che avrà inizio a breve. A farla da padrone sarà la grande classe di entrambi i calciatori.