Juve-Samp, la moviola: primo rigore forzato, l'altro non c'è, 2-2 da annullare

© foto di Federico De Luca

Tanti episodi da rivedere in Juventus-Sampdoria che hanno fatto discutere e hanno scatenato l'ira di Giampaolo nel posta. Così la moviola de La Gazzetta dello Sport sulla gara dello Stadium: "Tre episodi che faranno discutere a lungo, tutti e tre «sbrogliati» dopo che il Var (Maresca) ha invitato il direttore di gara (Valeri) a operare una review al monitor. Al 31’ l’arbitro va a bordo campo a rivedere un mani in area di Emre Can, che punisce con un calcio di rigore per la Sampdoria. Il braccio sinistro non viene mosso intenzionalmente verso il pallone, ma è effettivamente abbastanza largo, tale da costituire per il direttore di gara un maggior ostacolo alla traiettoria del pallone. È una decisione molto forzata, ma con qualche base nel regolamento. Al 17’ della ripresa, altro mani, stavolta del doriano Ferrari, altra review suggerita da Maresca, altro rigore assegnato da Valeri, stavolta alla Juventus: in questo caso più che una forzatura si tratta di un errore. Il tocco è decisamente involontario e il braccio di Ferrari è aderente al corpo, tale da non costituire un ostacolo in più alla traiettoria del pallone. Al 93’ la decisione che fa infuriare la Sampdoria: la rete (bellissima) di Saponara che fisserebbe il risultato della partita sul 2-2 non viene convalidata per un precedente fuorigioco dell’attaccante blucerchiato, anche questo segnalato dal Var. Saponara è effettivamente oltre la linea sul tocco del compagno di squadra Defrel, sebbene la palla venga deviata dallo juventino Alex Sandro, il cui gesto però non è una giocata né sembra avere l’intenzionalità che regolarizzerebbe la posizione dell’avversario. In questo caso, dunque, decisione corretta".