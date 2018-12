© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Manca uniformità nell’impiego del VAR. E’ un argomento di discussione da più di un anno e probabilmente andrà avanti così a tempo indefinito. Oggi, tuttavia, l’arbitro Valeri ha preso la decisione più saggia: andare a consultare il video ogni volta in cui c’è stato un episodio dubbio. Prima sul rigore assegnato alla Sampdoria, per l’evidente tocco di braccio di Emre Can, poi per il penalty a favore della Juve (per il tocco di Ferrari) e alla fine per il 2-2 annullato a Saponara. Se possono esserci dubbi sui due rigori, c’è da dire che il direttore di gara ha usato lo stesso metro di giudizio. Il braccio di Ferrari, però, è nettamente meno voluminoso rispetto a quello di Can sul colpo di testa ravvicinato di Ekdal. E’ invece evidente il fuorigioco di Saponara: il pari al 91’ avrebbe mandato i doriani in Paradiso, gettando la Vecchia Signora nello sconforto. Invece Valeri e il VAR hanno annullato la rete dell’ex Empoli e Fiorentina.