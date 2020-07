Juve-Sampdoria 2-0, le pagelle: Rabiot MVP, Ronaldo non perdona. Tonelli, due leggerezze

Juventus-Sampdoria 2-0

(45’+7 Cristiano Ronaldo, 67’ Bernardeschi)



Szczesny 7 - Sempre attento quando chiamato in causa, un paio di grandissime parate nel secondo tempo. C’è la sua firma anche su questa vittoria. E tiene la porta inviolata: alla Juve di quest’anno non capita così spesso.

Danilo 6,5 - Meno di mezz’ora in campo, decisivo il muro aereo su Ramirez. Che però gli costa il resto della gara. (Dal 31’ Bernardeschi 6,5 - Entra e sparacchia un paio di tiri imprecisi, di cui uno su punizione, all’indirizzo di Audero: il gol gli manca. E infatti, quando lo intravede, si fionda sulla respinta debole del portiere blucerchiato per siglare il 2-0. Meglio tardi che mai).

De Ligt 7 - La spalla dolorante alla fine si fa sentire. Anche perché con l’articolazione salva un gol già fatto. Altra prestazione monstre, riscatta l’errore su Fofana contro l’Udinese. (Dal 78’ Rugani s.v.).

Bonucci 6,5 - Guida tecnica e tattica della difesa bianconera, sbaglia poco e nulla. Nel finale sfiora il 3-0.

Alex Sandro 6,5 - Prestazione attenta, nel finale si concede anche la scorribanda che porta al rigore del potenziale 3-0.

Rabiot 7 - Sembra sempre di più il parente bravo del centrocampista indolente “ammirato” nella prima parte di stagione. Classe, visione, grinta, corsa: pecca solo di generosità ed è tutto dire. Migliore in campo.

Pjanic 6,5 - Le punizioni, nel dubbio, è meglio che le batta lui. Se non tira, fa segnare, come oggi Ronaldo. Fa girare la squadra: non sempre a mille, ma ora possiamo dire che la sua assenza si è sentita. (Dal 78’ Bentancur s.v.).

Matuidi 5,5 - Lotta, senza essere mai nel vivo della manovra. Prova anche a sganciarsi, senza grande fortuna.

Cuadrado 6 - Lo chiamavano A/R: parte in attacco, dopo 30 minuti è di nuovo terzino. Forse confuso, non gioca una delle sue migliori partite. Ma fa comunque venire il mal di testa agli avversari.

Dybala 5,5 - Forse non era al meglio già da prima, sta di fatto che resta ai margini del gioco. Poi si tocca la coscia e manda in crisi d’ansia tutto il mondo bianconero: averlo contro il Lione è indispensabile. (Dal 41’ Higuain 6 - La condizione è ancora un miraggio, ma qualche lampo del Pipita s’intravede. Bene in appoggio, un suo taglio è decisivo nel 2-0. Per chiedergli lo scatto in profondità, però, è ancora troppo presto. Grande occasione nel finale. In ripresa).

Cristiano Ronaldo 7 - All’andata a Marassi è salito in cielo, oggi parte tra smorfie e qualche errore. Poi, a un soffio dall’intervallo, gli avversari gli spianano la strada e lui la percorre. Ha tanta, troppa, voglia di siglare il gol numero 32 in campionato e nel finale sbaglia per questo il rigore del 3-0.

Sarri 6,5 - Due cambi forzati nel primo tempo, poi perde anche De Ligt. La Champions sarà un bel grattacapo, oggi è però soprattutto la sua festa, perché mette in bacheca quel che finora aveva solo sognato: chapeau. La partita? Così così, il motore della squadra non va ancora a mille. Ma ne parleremo da dopodomani.

Audero 5 - Una bellissima parata, futile perché a gioco fermo. Sorpreso come tutta la sua difesa sull’1-0, decisamente rivedibile in occasione del 2-0.

Tonelli 5 - Il mondo al contrario. Bene in qualche occasione in fase di spinta da terzino destro. Ma il primo gol arriva per un suo fallo, e il secondo per un suo errore in disimpegno: non benissimo in questo caso.

Yoshida 6,5 - Tiene in piedi una difesa che non vive una delle sue migliori giornate in questo campionato. Davvero una bella certezza.

Chabot 6 - Patisce uno scontro fisico con Ronaldo ed esce dolorante a partita praticamente appena iniziata. (Dal 23’ Leris 5,5 - È complicato, per carità. Però si vede davvero troppo poco).

Augello 6 - Parte bene, poi ha qualche difficoltà in più, anche perché dalle sue parti s’allarga spesso e volentieri Rabiot in serata di grazia.

Depaoli 5,5 - Macchia col fallo finale una partita abbastanza ordinata, in cui ha retto l’urto di un certo Cristiano Ronaldo.

Thorsby 5 - Leggi sopra, con la differenza che la sua macchia è l’espulsione. Perdonabile, visto il risultato e la classifica, ma lascia in dieci i suoi.

Linetty 6 - Tra i migliori nel primo tempo, come tutta la Sampdoria va in difficoltà nella ripresa.

Jankto 5,5 - Più accorto che pericoloso, non è sempre ficcante come gli è capitato altre volte. (Dal 73’ Gabbiadini 6 - Entra e prova a rendersi pericoloso. La partita, purtroppo per lui, è già andata).

Ramirez 6,5 - I pericoli principali della Sampdoria arrivano dalle sue incursioni e invenzioni.

Quagliarella 5,5 - Nel primo tempo spreca una bella gol, nella ripresa si può riscattare ma Szczesny gli dice di no. Polveri bagnate.

Ranieri 6 - Mette in campo una squadra ordinata, impressionante per la sua capacità di mantenere le linee. Il progetto, chiaramente, naufraga a cospetto della superiore qualità bianconera.