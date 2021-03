Juve, sarà l’estate dell'assalto a Locatelli: si tratta col Sassuolo, possibile una contropartita

vedi letture

Il centrocampo della Juventus può ripartire da Manuel Locatelli. Il giovane del Sassuolo, 23 anni e tanti corteggiatori in giro per l’Europa, piace da tempo ai bianconeri e quella che verrà può essere l’estate giusta per il grande salto a Torino. Ne scrive Tuttosport, che fa il punto sulla trattativa con i neroverdi: i contatti non sono mai mancati, e il club emiliano sa che Locatelli non potrà restare per sempre, pur non essendo certo una società pronta a fare saldi o svendere i suoi talenti. Così, i margini per una fumata bianca ci sono tutti, ma servirà trovare gli incastri giusti: tra questi, anche la possibilità di inserire una contropartita tecnica. E il nome di Gianluca Frabotta, per il quotidiano torinese, sarebbe più di un’idea.