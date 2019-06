Juve, sarà la settimana del ritorno di Buffon: pronto un anno di contratto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi scade il contratto di Gigi Buffon con il Paris Saint-Germain, dunque da domani partirà il countdown per il ritorno del portiere alla Juventus. Secondo le indiscrezioni del Corriere della Sera da martedì ogni giorno può essere quello buono per l'ufficialità del ritorno a Torino di Buffon che firmerà un anno di contratto da due milioni di euro con l’opzione per la stagione successiva.